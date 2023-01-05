Экономический пузырь: что это такое и как возникает?

Экономический пузырь — это ситуация на рынке активов (недвижимость, ценные бумаги) при которой цена резко возрастает под влиянием ажиотажного спроса, что в свою очередь вызывает усиление интереса со стороны других покупателей и в результате стоимость продукта становится неадекватной.