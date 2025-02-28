Reuters: соглашение Украины и США по ресурсам содержит юридические пробелы

Рамочное соглашение, определяющее, как США будут получать доходы от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности, содержит некоторые юридические недостатки, которые предстоит устранить в ходе будущих переговоров.
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