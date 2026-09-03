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Камера Leica с «видоискателем» 5,4 дюйма, 200 Мп, оптический зум 3,5х и больше 5 млн баллов в AnTuTu. Xiaomi раскрыла новые подробности о Xiaomi 18 Fold

Камера Leica с «видоискателем» 5,4 дюйма, 200 Мп, оптический зум 3,5х и больше 5 млн баллов в AnTuTu. Xiaomi раскрыла новые подробности о Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold получит профессиональное ПО «ПК-уровня» для работы с видео Xiaomi раскрыла новые подробности о складном флагмане Xiaomi 18 Fold — за 4 дня до официальной премьеры.

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