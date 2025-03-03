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РИА Новый день

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Челябинск стал худшим среди региональных столиц Урала по темпам строительства

Челябинск стал худшим среди региональных столиц Урала по темпам строительства

Челябинск ухудшил свои позиции в рейтинге российских городов по масштабам строительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск занял последнее место среди административных центров регионов УрФО в в рейтинге российских городов по масштабам строительства.

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