Челябинск стал худшим среди региональных столиц Урала по темпам строительства

Челябинск ухудшил свои позиции в рейтинге российских городов по масштабам строительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск занял последнее место среди административных центров регионов УрФО в в рейтинге российских городов по масштабам строительства.
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