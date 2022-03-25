The Bell

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Производители продуктов просят разрешить логотипы Facebook и Instagram на упаковке

Производители продуктов просят разрешить логотипы Facebook и Instagram на упаковке

Производители продуктов питания обратились в Генпрокуратуру с просьбой подтвердить, что они могут временно использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram, которые входят в признанную экстремистской организацией компанию Meta.

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