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Будущие Skoda Octavia и Superb могут объединиться в одну модель

Будущие Skoda Octavia и Superb могут объединиться в одну модель

Будущие Skoda Octavia и Superb могут объединиться в одну модель[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На фоне обнародования официального антикризисного плана компании Volkswagen, который подразумевает сокращение 50 тысяч работников и возможное закрытие пяти заводов, глава входящей в концерн марки Skoda Клаус Зеллмер дал интервью английской прессе.

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