Будущие Skoda Octavia и Superb могут объединиться в одну модель[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На фоне обнародования официального антикризисного плана компании Volkswagen, который подразумевает сокращение 50 тысяч работников и возможное закрытие пяти заводов, глава входящей в концерн марки Skoda Клаус Зеллмер дал интервью английской прессе.