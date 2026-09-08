Будущие Skoda Octavia и Superb могут объединиться в одну модель[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На фоне обнародования официального антикризисного плана компании Volkswagen, который подразумевает сокращение 50 тысяч работников и возможное закрытие пяти заводов, глава входящей в концерн марки Skoda Клаус Зеллмер дал интервью английской прессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым