МО Финляндии: проект Франции не подразумевает коллективную оборону по типу НАТО

Проект Франции по ядерному сдерживанию не подразумевает коллективную оборону по типу НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны Финляндии.
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