Свыше 2,5 тыс. заявок поступило в первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Для участия в первом туре конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, который начнется 25 февраля, отобрано более 2,5 тысячи заявок от учащихся столичных детских творческих школ и колледжей.
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