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Татар-информ

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В России разработают стандарты партнерского финансирования – Топилин

В России разработают стандарты партнерского финансирования – Топилин

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В России разработают стандарты партнерского (исламского) финансирования, сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат ГД от Татарстана Максим Топилин.

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