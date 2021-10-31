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Конференция ООН по изменению климата

Конференция ООН по изменению климата

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет 26-й сессия конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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НИКОЛА ЧИРКОВ
Да! Когда нет альтернативных экологически чистых энергетических технологий и сказать нечего, а соберутся обычные прохиндеи жулики и аферисты. В доказательстве того что собираются прохиндеи жулики и аферисты мне не надо доказывать, сама природа показывает и доказывает глобальное загрязнение матушки земли, которая сегодня и отвечает в отместку этим прохиндеям. И где больше будут говорить тем больше будет она мстить.

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