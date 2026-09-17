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Тень «Альтернативы»: AfD – как управляемый клапан для немецкого протеста?

Тень «Альтернативы»: AfD – как управляемый клапан для немецкого протеста?

К середине сентября политический ландшафт Германии содрогнулся от очередных социологических данных. Рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые достиг 30%, практически сравнявшись с суммарной поддержкой двух правящих партий.

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