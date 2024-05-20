И. о. президента Ирана учредил шесть спецкомитетов для управления страной

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер объявил о создании шести специальных правительственных комитетов для управления республикой в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.
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