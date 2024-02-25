Штраф за недостоверную информацию при госсзакупках может составить до 1 млн. рублей

Штраф за недостоверную информацию при госсзакупках может составить до миллиона рублей. О подготовке законопроекта с таким наказанием в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.
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