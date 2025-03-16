Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб

Российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Сан-Хосе Шаркс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил свою 887-ю шайбу, тем самым сократив свое отставание от рекорда канадского спортсмена Уэйна Грецки до семи голов.