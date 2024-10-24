Китайцы научились оживлять людей

Криозаморозка уже применяется по всему миру, однако шансов на успешную реабилитацию умершего человека до сего момента не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Критический шаг Белоусова – Начался новый этап СВО: Уничтожен дивизион, бивший два года по Крыму. Горят тылы. Флот НАТО на дне Чёрного моря
- "Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"
- Таджикистан сгоняет в Россию "ваххабитский сброд": Намёк Володина "союзникам" разгадал член СПЧ
Свежие комментарии