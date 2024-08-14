Последствия оттока таджикских мигрантов из России: экономические, социальные и политические аспекты Ирэн ОрлонскаяВ первой половине 2024 года наблюдается сокращение притока мигрантов из Таджикистана в Россию на 15%.
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