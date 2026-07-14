Опубликован список самых быстрорастущих зарплат в Нижегородской области

С начала года средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области выросла на 7,8%. Она поднялась с 72,1 тысячи рублей в январе до 77,7 тысячи рублей в июне, поделились статистикой аналитики платформы hh.
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