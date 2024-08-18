«Татарский корень — очень странная штука. Он как вера в Бога, доказательства не нужны»

«Отменяют» ли в Швейцарии русскую культуру? Почему в академической музыке легко распознать автора из СНГ? Сколько стоит обучение в люцернском университете? Слушают ли академические композиторы поп-исполнителей? Интересна ли европейцам татарская музыка? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала композитор Алсу Нигматуллина, живущая в Люцерне.