КХЛ впервые проведет сезонный турнир с участием шести старейших клубов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) впервые проведет внутрисезонный турнир. Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут шесть старейших российских клубов — «Спартак», «Динамо» Москва, «Торпедо», СКА, ЦСКА и «Автомобилист».