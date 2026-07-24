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Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины. Об этом заявил адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот узнала прокуратура и что дальше... Наверное надо наградить Кузнецова и похвалить ГРУ ВСУ за выполненную работу, ведь вы, нацисты, одним миром мазаны-убивать и разрушать...  А потом приходит расплата!!!
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