Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Валентин Щербаков

Вот узнала прокуратура и что дальше... Наверное надо наградить Кузнецова и похвалить ГРУ ВСУ за выполненную работу, ведь вы, нацисты, одним миром мазаны-убивать и разрушать... А потом приходит расплата!!!