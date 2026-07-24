Прокуратура Германии назвала заказчика диверсий на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию государственных органов Украины. Об этом заявил адвокат подозреваемого в подрывах газопроводов украинца Сергея Кузнецова Никола Канестрини, передает РИА Новости.
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