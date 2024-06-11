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Жителей Графовки Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ

Жителей Графовки Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ

В Белгородской области жителей приграничного села Графовка Краснояружского района, находящегося рядом с Сумской областью Украины, предупредили о ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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