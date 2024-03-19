Путин: противник России добивается результата, но прямо обратного ожидаемому

Противник Российской Федерации добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Об этом на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил президент России Владимир Путин, сова которого передает РИА Новости.
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