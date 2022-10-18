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В США описали политику Байдена лозунгом "Остановите глупца"

В США описали политику Байдена лозунгом "Остановите глупца"

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Политические провалы администрации американского лидера Джо Байдена должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру ряду политических вопросов.

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