В США описали политику Байдена лозунгом "Остановите глупца"

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Политические провалы администрации американского лидера Джо Байдена должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру ряду политических вопросов.
Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Политические провалы администрации американского лидера Джо Байдена должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру ряду политических вопросов.
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