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Мировое обозрение

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Трамп вновь поблагодарил Россию за дизель и потребовал снизить цены в США

Трамп вновь поблагодарил Россию за дизель и потребовал снизить цены в США

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за готовность поставлять дизельное топливо на американский рынок и потребовал от нефтепереработчиков немедленно снизить цены.

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