США засомневались в Украине: стали вспоминать Великую Отечественную войну

Он заявил, что погода скоро приостановит крупномасштабные операции. Вопреки распространенному мнению, грязь, а не снег остановили немецкое вторжение в Советский Союз 1941 году, точно также, как это остановит украинское наступление.
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