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США засомневались в Украине: стали вспоминать Великую Отечественную войну

США засомневались в Украине: стали вспоминать Великую Отечественную войну

Он заявил, что погода скоро приостановит крупномасштабные операции. Вопреки распространенному мнению, грязь, а не снег остановили немецкое вторжение в Советский Союз 1941 году, точно также, как это остановит украинское наступление.

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Комментарии
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ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Кто с мечом к России придёт, тот от меча и погибнет. А кто с гостинцами придет да и с дружбой, будем добрыми соседями.
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