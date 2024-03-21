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Залповым огнём из РСЗО «Смерч»: на границе с Белгородской областью уничтожена военная техника ВСУ

Залповым огнём из РСЗО «Смерч»: на границе с Белгородской областью уничтожена военная техника ВСУ

Огнём из реактивной системы залпового огня «Смерч» на границе с Белгородской областью уничтожены гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ.

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