Залповым огнём из РСЗО «Смерч»: на границе с Белгородской областью уничтожена военная техника ВСУ

Огнём из реактивной системы залпового огня «Смерч» на границе с Белгородской областью уничтожены гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ.
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