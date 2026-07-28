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Газета «Культура»

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В Куала-Лумпуре впервые прошла Неделя российского кино

В Куала-Лумпуре с 18 по 25 июля 2026 года впервые состоялась Неделя российского кино. Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России в рамках 9-го Малайзийского международного кинофестиваля Malaysia International Film Festival (MIFFest), сообщили организаторы.

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