В Куала-Лумпуре впервые прошла Неделя российского кино

В Куала-Лумпуре с 18 по 25 июля 2026 года впервые состоялась Неделя российского кино. Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России в рамках 9-го Малайзийского международного кинофестиваля Malaysia International Film Festival (MIFFest), сообщили организаторы.