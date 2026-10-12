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Регионы России

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Первая театральная постановка Квентина Тарантино дебютирует в Вест-Энде весной 2027 года

Первая театральная постановка Квентина Тарантино дебютирует в Вест-Энде весной 2027 года

Пьеса представляет собой комедию, действие которой разворачивается в Европе 1830-х годов. Продюсеры описывают сюжет как «авантюрную историю об обмане и переодеваниях, вдохновленную классическими приключенческими эпосами».

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