Первая театральная постановка Квентина Тарантино дебютирует в Вест-Энде весной 2027 года

Пьеса представляет собой комедию, действие которой разворачивается в Европе 1830-х годов. Продюсеры описывают сюжет как «авантюрную историю об обмане и переодеваниях, вдохновленную классическими приключенческими эпосами».
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