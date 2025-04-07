К третьему уик-энду сборы “Белоснежки” упали почти до нуля – фильм принесет D...

К третьему уик-энду сборы “Белоснежки” упали почти до нуля – фильм принесет Disney убытки в размере $150-200 миллионовАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов “Белоснежки” за третий уик-энд.
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