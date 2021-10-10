Госсекретарь США проведет встречи с главами МИД Израиля и ОАЭ на следующей неделе

Вашингтон, 10 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится со своими коллегами из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Яиром Лапидом и Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном в среду, 13 октября.
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