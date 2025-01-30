Посол Ерхов: сложности в переводах между Россией и Турцией сохраняются

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости о проблемах с банковскими переводами между Россией и Турцией, они касаются даже тех, кто не нарушает санкционный режим.
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