Laryngoscope: климатические изменения усиливают сезонную аллергию

Международная команда ученых выявила растущую связь между изменением климата и увеличением случаев аллергического ринита Авторы проанализировали 30 исследований, опубликованных с 2000 по 2023 год, в которых рассматривались эпидемиологические данные о распространении аллергического ринита, влияние климатических факторов и наблюдения за тем, как глобальное потепление влияет на сезоны пыления и выраженность симптомов.