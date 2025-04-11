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Laryngoscope: климатические изменения усиливают сезонную аллергию

Laryngoscope: климатические изменения усиливают сезонную аллергию

Международная команда ученых выявила растущую связь между изменением климата и увеличением случаев аллергического ринита Авторы проанализировали 30 исследований, опубликованных с 2000 по 2023 год, в которых рассматривались эпидемиологические данные о распространении аллергического ринита, влияние климатических факторов и наблюдения за тем, как глобальное потепление влияет на сезоны пыления и выраженность симптомов.

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