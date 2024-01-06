Астраханская область отправила первую партию подписей, собранных в поддержку Владимира Путина

Документы доставили в Центральный избирательный штаб для проверки. Как сообщается на сайте кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина, начинают поступать подписные листы из регионов, в их числе и Астраханской области.
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