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«Барса» победила с разницей в 2 гола впервые с сентября

«Барса» победила с разницей в 2 гола впервые с сентября

В полуфинале Суперкубка Испании каталонский клуб обыграл «Осасуну» (2:0). Последняя победа с разницей в 2+ гола была у «Барсы» 19 сентября – против «Антверпена» (5:0) в Лиге чемпионов.

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