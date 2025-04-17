Детский омбудсмен поддержала тестирование по русскому языку для детей мигрантов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила за введение тестирования по русскому языку для детей мигрантов, подчеркнув необходимость тщательной организации этого процесса .
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