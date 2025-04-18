В Курортном районе Северной столицы благоустроят три общественных пляжа

По информации Государственной административно-технической инспекции, работы по благоустройству пляжей в Курортном районе Петербурга подразумевают обновление уличной мебели и пляжного оборудования, включая замену спасательных вышек.
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