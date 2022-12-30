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Пинчук сообщил о том, что российскую границу охраняют от украинских ДРГ

Пинчук сообщил о том, что российскую границу охраняют от украинских ДРГ

Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук поделился информацией о том, что оборона приграничных участков Российской Федерации от боевиков Киева ведётся при помощи тепловизионного оборудования и высокотехнологичной техники.

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