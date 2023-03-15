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Анчелотти об 1:0 с «Ливерпулем»: «У «Реала» были моменты, мы были надежны в обороне. Имея преимущество в 3 мяча, мы не сбавили обороты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов.  «Я думаю, мы сыграли и справились хорошо.

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