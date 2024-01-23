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Швейцарский политик назвал абсурдом обсуждение мира на Украине без участия России

Швейцарский политик назвал абсурдом обсуждение мира на Украине без участия России

Начинать переговоры об урегулировании ситуации на Украине без участия России не имеет смысла, поскольку речь о договоренностях может идти только в том случае, когда за столом находятся все стороны, вовлеченные в конфликт, заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

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