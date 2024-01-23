Швейцарский политик назвал абсурдом обсуждение мира на Украине без участия России

Начинать переговоры об урегулировании ситуации на Украине без участия России не имеет смысла, поскольку речь о договоренностях может идти только в том случае, когда за столом находятся все стороны, вовлеченные в конфликт, заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.