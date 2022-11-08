Сможешь побить рекорд? До этого мы стреляли по воробьям и предлагали тебе тесты на зоркость и наблюдательность по одному — например, углядеть, кто прикидывается пандой, найти черную кошку на черной картинке, отыскать бабочку в опавших листьях.