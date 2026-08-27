Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

399 подписчиков

Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видео

Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видео

Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видеоВ парке «Краснодар», где сейчас ведутся ремонтные работы на объекте, известном как «Кроличья нора», заметили самого Сергея Галицкого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии