Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видео

Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видеоВ парке «Краснодар», где сейчас ведутся ремонтные работы на объекте, известном как «Кроличья нора», заметили самого Сергея Галицкого.
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