Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видео

Сергей Галицкий лично отделывает фасад объекта в парке «Краснодар» - кладет плитку. Есть видеоВ парке «Краснодар», где сейчас ведутся ремонтные работы на объекте, известном как «Кроличья нора», заметили самого Сергея Галицкого.