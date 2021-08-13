Кандагар захвачен талибами

Члены радикального движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации, захватили второй по величине город на территории Афганистана Кандагар, который является центром одноименной провинции.
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