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Аксенов сменил мэра Керчи и главу Нижегорского района

Аксенов сменил мэра Керчи и главу Нижегорского района

Кадровую ротацию в муниципалитетах Крыма провел глава республики Сергей Аксенов . Он объявил, что в отставку уходят глава Нижегорского района Антон Кравец, глава Керчи Иван Кошель и первый замглавы Ялты Сергей Олефиренко.

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