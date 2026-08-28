Аксенов сменил мэра Керчи и главу Нижегорского района

Кадровую ротацию в муниципалитетах Крыма провел глава республики Сергей Аксенов . Он объявил, что в отставку уходят глава Нижегорского района Антон Кравец, глава Керчи Иван Кошель и первый замглавы Ялты Сергей Олефиренко.
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