У военкомата в Москве раздался взрыв

На месте работают саперы.Как ранее сообщал «Царьград», похожий на взрывное устройство предмет обнаружили у военкомата на улице Ульянова в Москве, некоторое время назад на месте работ, проводимых саперами, раздался взрыв, сообщает тг-канал BAZA.
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