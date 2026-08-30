Почему казаки брали в жены турчанок и черкешенок: демография Дона

Почему на известных картинах донские казачки так часто темноволосы и чернооки? Почему в казачьей среде так широко была распространена фамилия Болдырев? Привычный образ вольного казака, рубящегося с басурманами, вдруг обретает неожиданные черты, когда речь заходит о его семейной жизни.
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