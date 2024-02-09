Время рассудка и логики: что нас ждет с 12 по 18 февраля согласно карте Таро Алёна Юрьева В нашей жизни всегда есть моменты, когда нам требуется ясность и решительность, чтобы преодолеть препятствия и двигаться вперед.
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