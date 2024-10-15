Дефицита нет – Росздравнадзор о ситуации с антибиотиками в регионах РФ Евгения КомароваВ ряде российских регионов наблюдается стабильное поступление антибиотиков, таких как эритромицин, кларитромицин, азитромицин и рокситромицин.