Дефицита нет – Росздравнадзор о ситуации с антибиотиками в регионах РФ Евгения КомароваВ ряде российских регионов наблюдается стабильное поступление антибиотиков, таких как эритромицин, кларитромицин, азитромицин и рокситромицин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии