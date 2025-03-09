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Франция планирует передать миллионы долларов доходов от российских активов Украине

Франция планирует передать миллионы долларов доходов от российских активов Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал намерения Франции передать доходы от замороженных российских активов Украине.

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