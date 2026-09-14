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Врач назвала продукт, который повышает работоспособность

Врач назвала продукт, который повышает работоспособность

Диетолог выделила продукт, который способствует повышению работоспособности и поддержанию энергии. Согласно информации, опубликованной на РИА Новости, речь идет о бананах.

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