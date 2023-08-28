Тиафу о болельщиках: «Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Можно было подумать, что мы родственники»

Об этом его спросили после победы в первом круге US Open – 6:2, 7:5, 6:1 против Лернера Тьена. «Конечно, конечно.
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
Свежие комментарии