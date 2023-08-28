Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тиафу о болельщиках: «Сегодня одна дама почти весь матч с ума сходила. Можно было подумать, что мы родственники»

Об этом его спросили после победы в первом круге US Open – 6:2, 7:5, 6:1 против Лернера Тьена. «Конечно, конечно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх